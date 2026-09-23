Luna i rozgadana świnka w Kinie Światowid

Pełna humoru i wyobraźni animacja, która łączy przygodę z mądrym przesłaniem o świecie natury. „Luna i rozgadana świnka” od 25 września w Kinie Światowid.

Dwunastoletnia Luna, fanka serii książek o super-bohaterach walczących o środowisko, otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością. Dziewczynka odkrywa, jak potężna jest jego moc i rusza w niebezpieczną wyprawę, by naprawić szkody wyrządzone środowisku i ocalić planetę przed nadciągającą katastrofą. Towarzyszy jej Airbag, ukochana świnka morska, która dzięki użyciu pióra nieoczekiwanie zaczyna mówić. Jednak niezwykle nikczemny twórca czarodziejskiego przedmiotu zrobi wszystko, aby ich misja skończyła się niepowodzeniem. „Luna i rozgadana świnka” to pełna serca i humoru opowieść o dojrzewaniu, wyobraźni i odpowiedzialności.

Reżyser: Philippe Riche

Produkcja: Francja 2025

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.