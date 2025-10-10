Lunatyczka w MET

Nowy sezon transmisji z The Metropolitan Opera w Kinie Światowid! Na początek znakomita „Lunatyczka” Belliniego. Wydarzenie odbędzie się 18 października o 19.

Kolejny sezon operowy w Kinie Światowid otworzy dzieło Vincenza Belliniego „Lunatyczka” „(La sonnambula” w nowej inscenizacji Rolanda Villazóna.

Po świetnych występach w „Romeo i Julii” Charles’a Gounoda, „Traviacie” Giuseppe Verdiego oraz „Łucji z Lammermooru” Gaetana Donizettiego, Nadine Sierra powraca na scenę Met, podejmując kolejne wyzwanie w repertuarze belcantowym. Artystka wciela się w Aminę – bohaterkę, której historia o miłości utraconej i odnalezionej od lat wzrusza publiczność na całym świecie.

Nową realizację przygotował Rolando Villazón, znany tenor, który z powodzeniem rozwija karierę reżyserską. Twórca pozostaje wierny oryginalnemu, alpejskiemu krajobrazowi, jednocześnie wykorzystując motyw snu do pogłębionej refleksji nad emocjami i psychologicznymi przeżyciami postaci.

Na scenie obok Nadine Sierry wystąpią: Xabier Anduaga jako Elvino, Sydney Mancasola w roli Lisy oraz Alexander Vinogradov jako hrabia Rodolfo. Orkiestrą Metropolitan Opera dyrygować będzie Riccardo Frizza.

Warto dodać, że transmitowane opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim. W przerwach widzowie mogą zajrzeć za kulisy Met, wysłuchać rozmów z twórcami.

Bilety dostępne są w kasie kina oraz online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl