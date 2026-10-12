Makbet z The Metropolitan Opera w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na kolejną transmisję z The Metropolitan Opera 2026/27! Już 17 października o 19 “Makbet” Verdiego.

Czas trwania: 3 godziny i 29 minut [1 przerwa]

Autor: Giuseppe Verdi

Obsada: Lise Davidsen (Lady Makbet), Freddie De Tommaso (Makduf), Quinn Kelsey (Makbet), Ryan Speedo Green (Banko)

Twórcy: Yannick Nézet-Séguin (dyrygent), Louisa Proske (reżyseria), Jon Bausor (scenografia), Montana Levi Blanco (kostiumy), Adam Silverman (światło), Jorrell Lawyer-Jefferson (choreografia), Ran Arthur Braun (choreografia walk), Tilman Michael (dyrygent chóru)

Dwoje najwybitniejszych artystów operowych powraca na scenę Met w porywającej operze Verdiego na podstawie ponadczasowej szekspirowskiej opowieści o spiskującej parze, która za wszelką cenę dąży do przejęcia władzy.

Baryton Quinn Kelsey wciela się w rolę szkockiego króla prześladowanego przez duchy tych, których zamordował, by objąć tron. Na scenie partneruje mu sopranistka Lise Davidsen jako opętana żądzą władzy i zgubną ambicją Lady Makbet.

W tej wnikliwej inscenizacji, za którą odpowiada Louisa Proske, za pulpitem dyrygenckim stanie dyrektor muzyczny Met, Yannick Nézet-Séguin. Gwiazdorską obsadę dopełniają tenor Freddie De Tommaso jako Makduf oraz bas-baryton Ryan Speedo Green jako Banko.

Ważne informacje:

- cena biletów: 60 zł normlany/50 zł ulgowy

– opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim

– dyrekcja The Metropolitan Opera informuje, że obsady, realizatorzy mogą ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!