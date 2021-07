Miłość w samym środku gorącego lata? To możliwe z filmem „Małżeństwo na skróty”. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 23 lipca do 5 sierpnia.

Teddy jest przekonany, że na wszystko ma jeszcze mnóstwo czasu i staje się mistrzem odwlekania spraw „na później”. Pewnego dnia jego życie zmienia się na zawsze. W dzień po ślubie z ukochaną, Teddy budzi się i odkrywa, że przemieścił się w czasie. Jest teraz rok później, a on i jego żona Leanne mają właśnie obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Co więcej – ukochana Teddy’ego jest w ciąży, a on nic nie pamięta. Uwięziony w zakrzywionym czasie mężczyzna odkrywa, że każde kilka minut przenosi go o rok do przodu. Przez to zawirowanie i związane z nim liczne kłopoty, jego małżeństwo zaczyna wisieć na włosku. Z pomocą najlepszego przyjaciela Sama, Teddy próbuje naprawić swoje życie, które dosłownie przelatuje mu przed oczami. Teraz mężczyzna musi nauczyć się cenić każdą sekundę, jeżeli chce odzyskać ukochaną Leanne – nawet gdy będzie to miłość tylko na chwilę.

Reżyser: Josh Lawson

Obsada: Rafe Spall , Zahra Newman , Josh Lawson, Ronny Chieng

Produkcja:Australia

Czas trwania: 90 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl