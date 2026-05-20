 Milcząca przyjaciółka w Kinie Światowid

Niepowtarzalna opowieść o niezwykłej więzi między ludźmi a wiekowym, olbrzymim drzewem, które staje się cichym świadkiem ich historii i powiernikiem ich emocji.

W sercu uniwersyteckiego ogrodu botanicznego rośnie okazały miłorząb japoński (gingko biloba), który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hong-Kongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne.

Reżyser: Ildikó Enyedi

Produkcja: Francja, Niemcy, Węgry 2025

Obsada: Tony Chiu-Wai Leung, Luna Wedler, Léa Seydoux

Czas: 145 min

