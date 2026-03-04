Kolejna część przygód misia Bamsego, pokochanego przez dzieci na całym świecie. „Miś Bamse i sekret morza” od 6 marca w Kinie Światowid.

Tym razem Bamse wraz z przyjaciółmi wypływają na pełne morze i nurkują w jego głębinach. Zły kapitan Buster jest w stanie zrobić wszystko aby zdobyć tytuł Postrachu Morza. Teraz czas na przygodę i kolejną konfrontację dobra ze złem.

Reżyser: Christian Ryltenius

Produkcja: Szwecja 2025

Czas: 69 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.