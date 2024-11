Miś Paddington w Peru

Kochający komediowe zamieszanie, uwielbiany na całym świecie i zawsze pragnący marmolady miś Paddington powraca z trzecią i zarazem największą przygodą w całym swoim misiowym życiu! „Paddington w Peru” od 15 listopada w Kinie Światowid.

Tym razem ten odziany w niebieski płaszczyk i czerwony kapelusz bohater wraz ze swoją ludzką rodziną uda się na zbadanie tajemnic samego serca dżungli w Peru. Na tę przygodę jedna kanapka z marmoladą na pewno nie wystarczy! ​ Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru! ​

Reżyser: Dougal Wilson

Produkcja: Francja, USA, Wielka Brytania 2024

Obsada: Antonio Banderas, Olivia Colman, Hugh Bonneville, Julie Walters, Ben Whishaw - głos Paddingtona w wersji oryginalnej, Jim Broadbent, Imelda Staunton - głos cioci Lucy w wersji oryginalnej, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Emily Mortimer

Czas: 110 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.