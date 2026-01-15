 Miss Moxy. Kocia ekipa w Kinie Światowid

Pełna zwrotów akcji i szalonego humoru przygoda, która zachwyci całą rodzinę! „Miss Moxy. Kocia ekipa” od 16 stycznia w Kinie Światowid.

Miauczy, śpiewa i na drzewa zwiewa – poznajcie zadziorną kotkę Moxy! Jej beztroskie życie domowego pupila wywraca się do góry łapami, gdy wyjeżdża na wakacje za granicę i wpada w ręce żądnej sławy Rity. Właścicielka farmy ma jeden cel – zrobić z Moxy gwiazdę telewizyjnego show! Czy kotce uda się uciec i stawić czoła pełnej przygód podróży po nieznanym świecie? Moxy ma wszystko: ukochaną opiekunkę Josie, ulubioną rozrywkę (dokuczanie psom i ptakom!) i niezawodną kocią ekipę. Razem rządzą podwórkiem! Sielanka kończy się, gdy porwana z rodzinnych wakacji kotka trafia w szpony Rity. Przebiegła właścicielka farmy odkrywa muzyczne zdolności Moxy. Od teraz zrobi wszystko, by kotka została gwiazdą programu „Zwierzęta Mają Talent”. Światła fleszy? Kamery? Duety z psem?! Moxy musi wiać! Jest tylko jeden problem – na pomoc ruszają… niezdarny buldog Brutus i przemądrzały ptak Ayo. Szanująca się kotka ma polegać na psie i ptaku? Gorzej być nie może! Czy nietypowe trio zdoła połączyć siły, by przechytrzyć Ritę i dotrzeć do celu? Jedno jest pewne – przed nimi podróż wymagająca odwagi, sprytu i współdziałania!

Reżyser: Vincent Bal, Wip Vernooij

Produkcja: Niderlandy, Belgia 2025

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.