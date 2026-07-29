 Młody Waszyngton w Kinie Światowid

Zanim został Ojcem Narodu, był młodym żołnierzem walczącym o przetrwanie. „Młody Waszyngton” od 31 lipca w Kinie Światowid.

Jeden błąd sprawia, że młody Jerzy Waszyngton trafia w sam środek konfliktu, który odmieni bieg historii. W świecie kruchych sojuszy, narastających napięć i wojny ogarniającej pogranicze jego honor, lojalność i odwaga zostają wystawione na najcięższą próbę. Stawiając czoła niebezpiecznym przeciwnikom, Washington musi zmierzyć się nie tylko z wrogami, lecz także z własnymi słabościami i pytaniem o to, kim naprawdę chce się stać. To nieznana dotąd historia młodego Jerzego Waszyngtona – człowieka, który stał się legendą.

Reżyser: Jon Erwin

Produkcja: USA 2026

Obsada: Mary-Louise Parker, Ben Kingsley, Andy Serkis

Czas: 125 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.