Jeden z najulubieńszych aktorów Hollywood, nominowany do Oscara i Złotych Globów – Mark Wahlberg powraca do kin w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie o zdumiewającej przyjaźni wyczynowego sportowca i przygarniętego przez niego psa o sercu zwycięzcy i odwadze na medal. „Mój pies Artur” od 26 kwietnia w Kinie Światowid.

Miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których – przez 10 dni – pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies – Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.

Reżyser: Simon Cellan Jones

Produkcja: USA 2024

Obsada: Mark Wahlberg, Simu Liu, Juliet Rylance, Nathalie Emmanuel, Ali Suliman, Bear Grylls

Czas: 90 min