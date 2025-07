"Moje córki krowy" w Kinie Światowid 

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Kolejnym filmem będzie znakomity obraz "Moje córki krowy", na który zapraszamy już 25 lipca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na niezwykły seans – "Moje córki krowy" to polska komedia obyczajowa, która opowiada historię dwóch sióstr, Doroty i Marii, które wracają do rodzinnego domu, by opiekować się chorą matką. Ich relacje są skomplikowane, pełne konfliktów i nieporozumień, ale zmuszają je do zbliżenia się do siebie. Film ukazuje wyzwania związane z opieką nad bliskimi, a także trudną, choć pełną miłości więź między matką a córkami. Mimo dramatycznej sytuacji, film łączy elementy humoru i wzruszenia.

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na www.kino.swiatowid.elblag.pl