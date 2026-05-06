Ekranizacja kultowej i bardzo brutalnej gry wideo o turnieju sztuk walki. „Mortal Kombat II” od 8 maja w Kinie Światowid.

Najnowsza filmowa odsłona kasowej serii gier wideo w całej swej brutalnej chwale - Mortal Kombat II. Tym razem ulubieńcy widzów, z udziałem samego Johnny’ego Cage’a, stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców.

Reżyseria: Simon McQuoid

Produkcja: USA 2026

Obsada: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee

Czas: 116 min

