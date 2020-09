Mulan w kinie Światowid

Od 11 września do 1 października Kino Światowid zaprasza na film "Mulan". Film wyreżyserowany przez Niki Caro na motywach eposu „Ballada o Mulan” to zarazem aktorska wersja klasycznej disneyowskiej animacji.

Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy, cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i… dumnego ojca.

Film będzie grany w wersjach: 2D Dubbing i 2D Napisy

Reżyseria: Niki Caro

Obsada: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, Jet Li

Produkcja: USA 2020

Czas: 115 min.

Bilety na film można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.