Nomadland. Przedpremierowo

22 i 23 maja Kino Światowid zaprasza na przedpremierowe pokazy filmu "Nomadland". Produkcja w reżyserii Chloé Zhao zdobyła 3 Oscary m.in. Frances McDormand otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Fern (Frances McDormand) pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek. Nomadland, trzeci film fabularny reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie.

Reżyseria: Chloé Zhao

Obsada: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie

Produkcja: USA 2020

Czas: 108 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.