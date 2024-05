Nowa premiera na Małej Scenie

25 maja odbędzie się kolejna premiera w Teatrze im. A. Sewruka. Elbląska publiczność zobaczy spektakt "Kto się boi Virginii Woolf?"

O nowej premierze opowiadał podczas spotkania z mediami m. in. Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. A. Sewruka.

- Przed nami 314 premiera, na Małej Scenie: "Kto się boi Wirginii Wolf", Edward Albee według przekładu Jacka Poniedziałka, reżyserem jest pan Igor Gorzkowski. Mamy piękny skład naszych współtwórców: scenografia i kostiumy Joanna Walisiak, ruch sceniczny Iwona Pasińska, a w obsadzie Patrycja Bukowczan, gościnnie u nas Barbara Liberek, Dominik Bloch i Filip Warot – wymieniał dyrektor. - Ta scena, tak jak (wcześniej – red.) powiedziałem, będzie tym miejscem do realizacji odważnych, szczególnych. Realizacji, które mają służyć rozwojowi aktorów, rozwojowi teatru. Mam nadzieje, właściwie jestem pewien, że to przedstawienie takie będzie – zapowiadał.

- Myślę, że to jest wielkie święto ten spektakl realizować, dla mnie, dla aktorów też i dla teatru - mówił Igor Gorzkowski. - Jest rzeczywiście ta Oskarowa wersja filmowa, ale tutaj to wszystko odbywa się tu i teraz, to znaczy tu i teraz stwarza się ta historia, tu i teraz spotykają się małżeństwa na bardzo późnego drinka i okazuje się, że co chwilę ta perspektywa się zmienia. Jest tak, że wyrabiamy sobie jakieś zdanie o tym, kim oni są, co tu się wydarza, ale za chwilę wszystko obraca się tak, że nie wiemy nic – mówił reżyser. - Wydaje mi się, że to jest fenomen tego tekstu, że on jest tak żywy jeżeli chodzi o samą konstrukcję tych postaci, te relacje... - podkreślił.

Spektakl premierowy już w sobotę, 25 maja, o godz. 18.