„O czym wie Marielle” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „O czym wie Marielle”. Seans odbędzie się 8 października o 19:00 w Kinie Światowid.

Nagrodzona na festiwalu w Berlinie nowa produkcja z gwiazdą niemieckiego kina Julią Jentsch to prześmiewcza historia o trudach i rozczarowaniach związanych z dorosłością.

Z pozoru stateczne i szczęśliwe małżeństwo – Julia (Julia Jentsch) i Tobias (Felix Kramer), właśnie doświadcza tego na własnej skórze… Ich nastoletnia córka Marielle (Laeni Geiseler), po tym, jak została uderzona w głowę podczas szkolnej przepychanki, ku swojemu zaskoczeniu posiadła niezwykły i niekomfortowy dar – zaczyna słyszeć wszystkie wypowiedzi swoich rodziców, nawet te, przy których nie jest obecna. Zarówno Tobias, jak i Julia mają coś za uszami, ukrywając swoje prawdziwe uczucia za fasadą stabilnego życia w wyższej klasie średniej. Nadszedł jednak czas, żeby w końcu skonfrontować się z prawdą.

Bilety na seans dostępne są na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl