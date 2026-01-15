Okno na parlament to obowiązkowa pozycja karnawału!

Jak karnawał, to szaleństwo! A skoro szaleństwo, to tylko w doborowym towarzystwie i przy dobrej rozrywce. Mamy dla Was idealny sposób na ten czas - „Okno na parlament”.

To absolutny klasyk światowego mistrza farsy Raya Cooneya. Elbląską realizację wziął na warsztat reżyser Marcin Sławiński, prawdziwy arcymistrz gatunku i polski król farsy. Spektakl miał premierę we wrześniu 2024 roku i od tamtej pory jest przedstawieniem, o które najczęściej wypytują Widzowie - to chyba najlepszy dowód na to, że tej historii po prostu nie można przegapić!

Sprawdźcie, co się stanie, gdy wysoko postawiony polityk postanowi spędzić upojny wieczór w luksusowym hotelu z piękną sekretarką opozycji, a w oknie apartamentu znajdzie... ciało…. Absurdalne wykręty i komiczne pomyłki rozśmieszą Was do łez!

„Okno na parlament” reż. Marcin Sławiński

23.01 – 01.02 BILETY

Teatr im. A. Sewruka