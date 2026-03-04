Panna młoda! w kinie Światowid

Nowa nieoczywista wizja klasycznej opowieści o Narzeczonej Frankensteina. „Panna młoda!” od 6 marca w Kinie Światowid.

Samotny Frankenstein wyrusza do Chicago lat 30., by odnaleźć pomoc u wybitnej, wyprzedzającej swoje czasy lekarki i badaczki – dr Euphronius. Wspólnie przywracają do życia zamordowaną młodą kobietę, Idę, z której rodzi się Panna Młoda. Nowo narodzona kobieta okazuje się kimś znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Jej pojawienie się rozpala niebezpieczny romans, przyciąga uwagę policji i staje się iskrą zapalną dla dzikiego, radykalnego ruchu społecznego.

Reżyser: Maggie Gyllenhaal

Produkcja: USA 2026

Obsada: Christian Bale, Annette Bening, Jessie Buckley

Czas: 126 min

