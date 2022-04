Premiery w Multikinie

Od dziś (1 kwietnia), w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć film „Morbius” oraz komedię „Zaginione miasto”. Ponadto 2 i 3 kwietnia odbędą się przedpremierowe pokazy filmu „Wszystko wszędzie naraz”. Bilety są dostępne w kasie kin, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

W filmie „Morbius” w postać enigmatycznego antybohatera – Michaela Morbiusa – wciela się laureat Oscara® Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba…

„Zaginione miasto” to komedia, w której błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest „Dashem” z powieści. Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać. W komedii przygodowej widzowie zobaczą również Brada Pitta.

Natomiast 2 i 3 kwietnia odbędą się przedpremierowe pokazy filmu science fiction „Wszystko wszędzie naraz”. Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie.