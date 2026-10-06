Primetime w Kinie Światowid

Historia telewizyjnego dziennikarza, który postanowił na własną rękę wymierzać sprawiedliwość na wizji. „Primetime” od 9 października w Kinie Światowid.

Chris Hansen, charyzmatyczny dziennikarz, wkracza do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel.

Reżyser: Lance Oppenheim

Produkcja: USA 2026

Obsada: Robert Pattinson, Skyer Gisondo, Merritt Wever, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Anna Faris

Czas: 107 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.