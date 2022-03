Przedsprzedaż biletów na „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” w Multikinie

24 marca Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na produkcję „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”. Już dziś kup bilet i zobacz najnowsze przygody ze Świata Czarodziejów™, stworzonego przez J.K. Rowling. Film wejdzie na ekrany 7 kwietnia. Bilety są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

W filmie „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka? W filmie występuje gwiazdorska obsada pod przewodem zdobywcy Oscara Eddiego Redmayne’a (Teoria wszystkiego), dwukrotnie nominowanego do Oscara Jude’a Lawa (Wzgórze nadziei, Utalentowany pan Ripley), Ezry Millera, Dana Foglera, Alison Sudol, Calluma Turnera, Jessiki Williams, Katherine Waterston i Madsa Mikkelsena. Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a zostały wyreżyserowane przez Davida Yatesa na podstawie scenariusza J.K. Rowling i Steve’a Klovesa, którzy oparli się na scenariuszu J.K. Rowling.

Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na pokazy filmu w premierowy tydzień 7-14 kwietnia. Bilety można nabywać w kasie każdego kina sieci, przez stronę oraz aplikację na telefon. Seanse filmu „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” są wyłączone z rezerwacji.