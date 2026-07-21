Retrospekcja WAMA w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na kolejną edycję Retrospekcji - przeglądu najlepszych filmów prosto z WAMY - największego festiwalu w naszym regionie. Projekcje odbędą się 27 i 28 lipca.

Tradycyjny „objazd” najlepszych filmów poprzedniej edycji festiwalu po kinach i domach kultury zatacza coraz szersze kręgi. RETROSPEKCJA zawita w tym roku do miast i miasteczek Warmii, Mazur i Powiśla. Tradycyjnie, zawita również do Kina Światowid.

W tym roku zaprezentowany zostanie pełnometrażowy film - PIERCE, reż. Nelicia Low (nagroda publiczności 12. WAMA Film Festival), a także blok trzech krótkometrażowych produkcji: STYMULANTY & EMPATOGENY, reż. Mateusz Pacewicz, LUDZIE I RZECZY, reż. Damian Kosowski, SHE CAT HIM, reż. Marta Chyła-Janicka.

Harmonogram projekcji:

27 lipca godz. 18.00 zestaw filmów krótkometrażowych

STYMULANTY & EMPATOGENY, reż. Mateusz Pacewicz, 25 min

Antek (18 l.), ułożony i skryty nastolatek z bogatej rodziny, pod pretekstem kolejnej transakcji narkotykowej zaprasza do swojej willi handlarza narkotyków – Kubę (18 l.), w którym jest beznadziejnie zakochany. Antek nie wie jednak, że Kuba odwiedza go z misją, którą otrzymał od przełożonych: Ojca (47) i Brata (26). Dilerska rodzina podejrzewa, że Antek sprzedaje z zyskiem w swojej szkole kupowany od nich co tydzień mefedron, więc Kuba ma zbadać sytuację.

LUDZIE I RZECZY, reż. Damian Kosowski, 21 min

34-letnia Olena przyjeżdża z ośmioletnią córką Kirą i swoim przyjacielem Tymurem, aby odebrać wyniki badań DNA, potwierdzające, że jej zaginiony podczas wojny mąż Ilya nie żyje. Konfrontacja z ekshumowanymi ciałami ofiar rosyjskiej agresji zmusi ją do dokonania wyboru między teraźniejszością, a światem, który przeminął.

SHE CAT HIM, reż. Marta Chyła-Janicka, 22 min

Komediodramat ukazujący trzy historie z życia sfrustrowanego małżeństwa intelektualistów – Anny i Dawida. Film jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych z powodu ciętego humoru, który podkreśla niemoc i problemy emocjonalne bohaterów.

28 lipca o 18.00 film pełnometrażowy

PIERCE, reż. Nelicia Low, 107 min

Zijie jest młodym szermierzem, który pragnie ponownie nawiązać kontakt ze swoim starszym bratem Zihanem, który w tajemniczych okolicznościach powraca po siedmiu latach spędzonych w więzieniu dla nieletnich za zabicie przeciwnika podczas zawodów szermierczych. Zijie wierzy w twierdzenia Zihana, że jest niewinny i potajemnie postanawia mu pomóc, sprzeciwiając się staraniom matki, aby wymazać Zihana z ich życia. W zamian Zihan zaczyna trenować Zijie w szermierce, a Zijie robi ogromne postępy i zostaje wybrany do udziału w zbliżających się mistrzostwach krajowych.

Gdy bracia zbliżają się do siebie, ich matka dowiaduje się, że ponownie się zjednoczyli i jest wściekła na Zijie, ale ten uparcie trzyma się swojego brata.

Jednak po kłótni ujawnia się wroga przeszłość Zihana, co sprawia, że Zijie zaczyna w końcu zastanawiać się, czy jego ukochany brat nie jest jednak agresywnym socjopatą.

Wstęp na projekcje jest bezpłatny!

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.