 Robin Hood. Koniec legendy w Kinie Światowid

Opowieść o winie i odkupieniu, w której kultowy bohater z lasu Sherwood zostaje pokazany nie jako romantyczny przestępca, lecz człowiek, który musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz ceną, jaką zapłacił za lata przemocy. „Robin Hood: Koniec legendy” od 19 czerwca w Kinie Światowid.

Robin Hood, który do tej pory wiódł życie bandyty — naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem — pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.

Reżyser: Michael Sarnoski

Produkcja: USA 2026

Obsada: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe

Czas: 123 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.