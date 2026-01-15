 Rodzina do wynajęcia w Kinie Światowid

Pełen emocji film z laureatem Oscara Brendanem Fraserem. „Rodzina do wynajęcia” od 16 stycznia w Kinie Światowid.

Akcja filmu „Rodzina do wynajęcia”, osadzonego we współczesnym Tokio, skupia się na amerykańskim aktorze, który zmaga się z poczuciem zagubienia i brakiem celu. Przypadek sprawia, że podejmuje nietypową pracę w japońskiej agencji „wynajmu rodzin”, gdzie wciela się w różne role – od syna po męża – na potrzeby obcych ludzi. Z czasem coraz głębiej wnika w światy swoich klientów, tworząc autentyczne więzi, które zacierają granice między grą a rzeczywistością. W obliczu moralnych dylematów swojej pracy, bohater odkrywa na nowo sens życia, przynależność i subtelne piękno ludzkiej bliskości.

Reżyser: Hikari

Produkcja: USA, Japonia 2025

Obsada: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto, Paolo Andrea Di Pietro

Czas: 103 min

