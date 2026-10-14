Rozważna i romantyczna w Kinie Światowid

Pierwsza powieść Jane Austien w nowej ekranizacji. „Rozważna i romantyczna” od 16 października w Kinie Światowid.

Akcja, osadzona w Anglii epoki georgiańskiej, podąża za losami zamożnego pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę oraz trzy córki w trudnej sytuacji finansowej. Kobiety przenoszą się do skromnej wiejskiej posiadłości, gdzie dwie starsze siostry rywalizują o względy różnych adoratorów, poszukując prawdziwej miłości.

Reżyser: George Oakley

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2026

Obsada: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, George MacKay, Herbert Nordrum, Frank Dillane, Bodhi Rae Breathnach, Fiona Shaw, Chloe Pirrie

Czas: 131 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.