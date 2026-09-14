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Segantini. Powrót do natury w ramach cyklu Filmy o sztuce

 Segantini. Powrót do natury w ramach cyklu Filmy o sztuce

Kino Światowid zaprasza na pierwszą w tym sezonie, projekcję filmu z cyklu "Filmy o sztuce": „Segantini. Powrót do natury”. 16 września godz. 12 oraz 18.

„Segantini. Powrót do natury” opowiada wyjątkową i niezwykłą historię Giovanniego Segantiniego, skupiając się na jego sposobie odczuwania natury jako źródła artystycznej i duchowej inspiracji.

Urodzony w Arco we włoskiej prowincji Trydent, artysta skromnego pochodzenia i ze skomplikowanym życiorysem, stał się jednym z najważniejszych malarzy symbolistycznych XIX wieku. Segantini opierał swoje malarstwo na instynkcie, lubił nazywać samego siebie „górskim niedźwiedziem” i za wszelką cenę unikał pustej retoryki.

W filmie włoski aktor Filippo Timi (Osiem gór) odczyta dla nas listy malarza, a obecność wnuczki artysty, Giocondy Segantini, w niezwykły sposób wzbogaci portret jego rodzinnych relacji. Perspektywę historyczną i artystyczną nakreślą dla nas Annie-Paule Quinsac, ceniona eskpertka w zakresie twórczości Segantiniego oraz Franco Marocco, dyrektor Akademii Brera, i Romano Turrini, znany historyk z Arco.

 

Reżyseria: Francesco Fei

Produkcja: Włochy, Wielka Brytania 2016

Czas trwania: 80 min
      
      


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