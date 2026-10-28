Sekretne piętro w Kinie Światowid

Opowieść pełna tajemnic i niezwykłych przygód, która zabierze młodą widownię w świat ukryty tuż obok codzienności. „Sekretne piętro” od 30 października w Kinie Światowid.

12-letni Karli szykuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafia do starego, odciętego od internetu hotelu. Pewnego dnia wsiada do windy i dociera na piętro, które nie powinno istnieć... Przenosi się do 1938 roku. Poznaje tam żydowską dziewczynkę Hannę i jej przyjaciela Georga, z którymi wkrótce przeżyje przygodę życia.

Reżyser: Norbert Lechner

Produkcja: Austria, Luksemburg, Niemcy 2025

Obsada: Silas John, Annika Benzin, Maximilian Reinwald

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.