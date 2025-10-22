Wyjątkowe kino familijne, głęboko zanurzone w śląskiej mitologii i lokalnym kolorycie. To opowieść o dziecięcej odwadze, sile wyobraźni i międzypokoleniowym porozumieniu. „Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” od 24 października w Kinie Światowid.

10-letni Janek ma wybujałą wyobraźnię. Ciągle zmyśla i wyobraża sobie, że jest super bohaterem. Kiedy jego starsza siostra zostaje podmieniona przez demonicznego Utopca na wstrętnego Podciepa, nikt mu nie wierzy. Na dodatek zasmucony i wystraszony chłopiec zostaje wysłany przez rodziców na wakacje na Śląsk. Janek postanawia odbić siostrę ze świata demonów, a jego największym sprzymierzeńcem okaże się zwariowany Pradziadek Marcin, były górnik.

Reżyser: Tomasz Jurkiewicz

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Piotr Musianek, Barbara Gacek, Jakub Tomczyk, Olgierd Łukaszewicz, Sonia Bohosiewicz, Dorota Pomykała, Lech Dyblik, Cezary Kosiński, Sebastian Stankiewicz

Czas: 95 min

