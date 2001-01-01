Skarbek w Kinie Światowid

Od Miss Polonia do arcyszpiega! Prawdziwa historia Krystyny Skarbek to porywający thriller szpiegowski. Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła tytułowa bohaterka. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas II wojny światowej. „Skarbek” od 3 października w Kinie Światowid.

Polka z życiorysem jak James Bond. Jej historia w końcu doczekała się filmowej ekranizacji. Krystyna Skarbek była pierwszą kobietą szpiegiem w historii brytyjskiego wywiadu. Przedwojenna Miss Polonia i mistrzyni jeździectwa za życia stała się legendą. Jej zagadkową i pełną zwrotów akcji biografię na wielki ekran postanowił przenieść brytyjski reżyser i scenarzysta James Marquand. Krystyna Skarbek. Nazywana ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Polka. Legenda wśród szpiegów. Pierwsza kobieta szpieg w historii brytyjskiego wywiadu. Stała się inspiracją dla Iana Fleminga, autora powieści o Jamesie Bondzie.

Reżyser: James Marquand

Produkcja: Wielka Brytania, Polska, USA 2024

Obsada: Morgane Polanski, Malcolm McDowell, Steven Waddington, Frederick Schmidt, Ingvar Sigurðsson, Agata Kulesza, Piotr Adamczyk, Piotr Trojan, Jacek Beler

Czas: 100 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.