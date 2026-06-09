 Sny o słoniach w Kinie Światowid

Czy przywódca plemienia, dający zgodę na poszukiwania, ma rację, mówiąc, że los słoni jest bezpośrednio związany z losem ludzi? „Sny o słoniach” od 12 czerwca w Kinie Światowid.

Szaleni naukowcy i podróżnicy to ulubieni bohaterowie filmów legendarnego reżysera Wernera Herzoga. Dr Steve Boyes obsesyjnie tropi olbrzymie słonie nazywane duchami, których daleki krewniak jako trofeum został wystawiony w muzeum w Waszyngtonie. Obserwujemy ekspedycję Bouyes'a do Angoli, na niezamieszkałych terenach wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata. Herzog dokumentuje obsesje, marzenia i niezwykłą wyobraźnię swojego bohatera, zadając pytanie, czy nie lepiej, żeby słonie pozostały poza ludzkim zasięgiem i funkcjonowały jako tytułowe duchy? A marzenia o kontakcie z dzikością pozostały tylko w naszych snach?

Reżyser: Werner Herzog

Produkcja: USA 2025

Czas: 99 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.