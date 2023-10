„Sok z żuka” z okazji 100 lat Warner Bros

Kino Światowid zaprasza na kolejny seans z cyklu 100 lat Warner Bros. Tym razem film Toma Burtona, jednego z najbardziej niekonwencjonalnych reżyserów filmowych - „Sok z żuka”. Seans we wtorek, 10 października o godzinie 18:00. Bilety w cenie 18/16 zł lub karnet na cały cykl 210 zł (15 filmów za 14 zł).

Młode szczęśliwe małżeństwo, Adam i Barbara Maitland, mieszka w wielkim domu, w którym bez trudu zmieściłoby się parę rodzin z dziećmi na karku. Niestety, ich radosne życie kończy się, kiedy to wracając autem ze sklepu w mieście, bojąc się o życie pieska stojącego na drodze, Adam ostro skręca i... wpadają do rzeki topiąc się. Wróciwszy do domu, odkrywają, że nie odbijają się w lustrze, a ich dom otacza nie ogródek, lecz wielka, ogromna pustynia, w której grasuje olbrzymi wąż. Będąc duchami, dowiadują się, że przed pójściem do nieba muszą spędzić w domu 125 lat.

„Sok z żuka” 10 października o godzinie 18:00 w Kinie Światowid.