Spotkanie z podróżującym aktorem

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na spotkanie z Michałem Malinowskim, aktorem o niezwykle bogatym doświadczeniu życiowym i aktorskim.

W 2014 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Na szklanym ekranie debiutował już w 2010 roku w „Ojcu Mateuszu”. Zaangażowanie i sumienność szybko przyniosły mu kolejne role, zagrał między innymi w „Na Wspólnej”, „Wszystko przed nami”, „Barwach szczęścia”, „Hotelu 52”, „Drugiej szansie”, „Przyjaciółkach”, „Echu serca”, czy „Na dobre i na złe”.

Pod koniec 2019 roku wycofał się z intensywnego życia publicznego i wyruszył w samotny rejs po Oceanie Atlantyckim. W tę podróż wyruszył na własnoręcznie wykonanym jachcie, który budował przez 14 miesięcy. „Leila” stała się dla Michała Malinowskiego nie tylko środkiem transportu, ale także domem na czas podróży.

Malinowski to artysta, który podróżuje po całym świecie, łącząc swoją pasję do aktorstwa z miłością do przygód. Ma na swoim koncie role, w tym główne, w kolumbijskich filmach. Jak sam mówi, filmy do castingów nagrywa na łódce i na bezludnych wyspach, a później szuka Wi-Fi, aby je wysłać.

Podczas spotkania opowie o swoich międzynarodowych doświadczeniach, wyzwaniach związanych z pracą aktora za granicą oraz podróżach, które inspirują jego twórczość. To unikalna okazja, by poznać aktora, który nie boi się żyć po swojemu!

Aktorski trip dookoła świata – spotkanie z Michałem Malinowskim

16 września – poniedziałek, godz. 17:30, wstęp 1 zł. Bilety dostępne w kasie i na stronie Teatru TUTAJ.