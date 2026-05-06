Dowcipna, nowatorska opowieść na podstawie powieście Leonie Swann. „Sprawiedliwość owiec” od 8 maja w Kinie Światowid.

Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.

Reżyseria: Kyle Balda

Produkcja: USA 2026

Obsada: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon

Czas: 109 min

