Studio 20th Century Studios przedstawia „Springsteen: Ocal mnie od nicości”, kroniki tworzenia albumu Bruce’a Springsteena „Nebraska” z 1982 roku. Ukazują one młodego muzyka u progu światowej kariery, z trudem godzącego presję sukcesu z duchami przeszłości. Nagrany na czterościeżkowym magnetofonie w sypialni Springsteena w New Jersey album jest symbolem kluczowego momentu w życiu artysty i jest uznawany za jedno z jego najbardziej ponadczasowych dzieł – surowe, natchnione akustyczne nagrania opowiadające o zagubionych duszach szukających powodu, by wierzyć.

Reżyser: Scott Cooper

Produkcja: USA 2024

Obsada: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, David Krumholtz

Czas:

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.