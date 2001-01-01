Super Charlie w kinie Światowid

Pełna humoru i przygód opowieść o dwójce braci – jeden ma supermoce, drugi genialny plan. „Super Charlie” od 3 października w Kinie Światowid.

Dziesięcioletni Wille od zawsze marzył, by zostać super bohaterem i walczyć ze złem u boku swojego taty – odważnego policjanta. Wszystko się zmienia, gdy na świecie pojawia się jego młodszy brat, Charlie. Nie dość, że całkowicie kradnie uwagę rodziców, to jeszcze… posiada supermoce! Kiedy miastu zaczyna grozić niebezpieczeństwo ze strony szalonego naukowca i przebiegłego superprzestępcy, bracia – choć zupełnie różni – muszą połączyć siły. Czy zazdrosny starszy brat i niemowlę z nadzwyczajnymi mocami zdołają ocalić miasto?

Reżyser: Jon Holmberg

Produkcja: Szwecja 2024

Czas: 82 min

