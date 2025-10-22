Animowana przygoda, która zachwyci widzów w każdym wieku – od najmłodszych po dorosłych fanów superbohaterskich historii. „Super Pies i kot Łotr” od 24 października w Kinie Światowid.

Danny to chłopiec, który marzy wielkich przygodach. Od zawsze jego najlepszym kumplem jest pies Charlie – wierny, zabawny i oddany. Niestety wraz z upływem lat psiak traci wigor i energię szczeniaka, ma też coraz mniej sił na wspólne zabawy. Wszystko zmienia się gdy Charlie oraz kot sąsiada – Puszek zostają porwani przez kosmitów, po czym powracają na Ziemię obdarzeni prawdziwymi supermocami. Od tej chwili Charlie znów ma niespożyte pokłady energii, ale nie wykorzystuje jej tylko do zabawy – zwierzak każdego dnia wkłada pelerynę i rusza ludziom na pomoc stając się wielkim psim superbohaterem. Niestety kocur Puszek wykorzystuje swoje nowe umiejętności w zupełnie inny sposób i staje się kocim złoczyńcą. Uwielbiany przez wszystkich Charlie musi stawić czoła miauczącemu niebezpieczeństwu, które zagraża całej ludzkości. Wspólnie z Dannym wyruszają w pełną akcji i wzruszeń misję, by pokonać podstępnego Puszka i udowodnić, że nawet najmniejszy bohater może dokonać wielkich rzeczy.

Reżyser: Shea Wageman

Produkcja: Kanada 2025

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.