"Szczęścia chodzą parami" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid na nieprzewidywalną komedię romantyczną, w której przesądy i wiara w pecha mają się równie dobrze, jak wiara w miłość! "Szczęścia chodzą parami" na kinowym ekranie od 2 do 15 września.

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Reżyseria: Bartek Prokopowicz

Produkcja: Produkcja

Obsada: Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak , Aleksandra Domańska, Klaudia Halejcio, Antoni Królikowski, Jacek Knap, Krzysztof Czeczot, Maria Pakulnis, Piotr Machalica

Czas: 110 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl