 Tafiti w Kinie Światowid

Ta adaptacja serii niemieckich książek dla dzieci to wzruszająca pustynna przygoda o przyjaźni, odwadze i solidarności. „Tafiti” od 16 stycznia w Kinie Światowid.

Tafiti, młoda surykatka, nie lubi przestrzegać rodzinnych zasad ustanowionych przez jego dziadka. Najważniejsza z nich brzmi: nie ufać obcym. Mimo to Tafiti ratuje z opresji dziką świnię o imieniu Dygacz i przyprowadza nowego kolegę do domu. Gdy dziadek zostaje ukąszony przez jadowitego węża, wszystko się zmienia. Jedynym lekarstwem na jad jest mityczny niebieski kwiat, który podobno rośnie na środku pustyni. Tafiti wyrusza na wyprawę, a Dygacz dołącza do niego, dręczony poczuciem winy – bo to przez jego nieuwagę wąż ukąsił dziadka. Dwaj przyjaciele muszą pokonać wiele przeciwności i drapieżników, by odnaleźć niebieski kwiat. Jednak prawdziwa przyjaźń zawsze zwycięża i niesie ratunek potrzebującym. Nawet uparty dziadek musi w końcu uznać sierotę Dygacza za prawie-surykatkę i przyjąć go do rodziny.

Reżyser: Timo Berg, Nina Wels

Produkcja: Niemcy 2026

Czas: 81 min

