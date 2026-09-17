Tedi i magiczna lampa w Kinie Światowid

Nowa kinowa przygoda pełna zwrotów akcji. „Tedi i magiczna lampa” od 18 września w Kinie Światowid.

Oli, nieustraszona dwuletnia córka Tediego, sprawiła, że stał się on nadopiekuńczym ojcem, a urocza Mumia czuje się odsunięta na bok. Kiedy w Pałacu Buckingham znajdują magiczną lampę, Mumia prosi ją o przeniesienie w czasie do Paititi w Peru w 1502 roku. Tedi, Sara i cała ekipa będą musieli podążyć za Mumią w przeszłość, zanim coś zmieni bieg historii… Podróż zabierze ich przez Ocean Atlantycki z Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu, aż do jaskini Ali Baby i czterdziestu rozbójników.

Reżyser: Enrique Gato

Produkcja: Hiszpania 2026

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.