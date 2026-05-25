 The Metropolitan Opera w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na, ostatnie w tym sezonie, spotkanie z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 30 maja o 19:00 obejrzymy “Ostatni sen Fridy i Diega”!

30 maja 2026 roku sezon The Met: Live in HD 2025–26 zakończy się transmisją na żywo pierwszej opery amerykańskiej kompozytorki Gabrieli Leny Frank: utrzymanym w konwencji realizmu magicznego portretem meksykańskiej pary artystów, Fridy Kahlo i Diega Rivery.

Libretto napisał laureat Nagrody Pulitzera, dramatopisarz Nilo Cruz. Opera, nawiązująca do mitu o Orfeuszu i Eurydyce, opowiada historię Fridy, w której postać wciela się mezzosopranistka Isabel Leonard. Frida powraca z zaświatów w Dzień Zmarłych, by ponownie spotkać się z Diegiem (w tej roli baryton Carlos Álvarez). Ta słynąca z licznych sporów para na krótko ożywia swój burzliwy romans, by doświadczyć zarówno namiętności, jak i cierpienia, zanim pożegnają się na zawsze ze światem żywych.

Dyrygent Yannick Nézet-Séguin poprowadzi wykonanie opery Frank w Metropolitan Opera. Za reżyserię i choreografię nowej produkcji, inspirowanej obrazami Fridy i Diega oraz „pełnej barw świeżej indywidualności” (Los Angeles Times) odpowiada Deborah Colker.

Twórcy: Deborah Colker (reżyseria i choreografia), Jon Bausor (scenografia i kostiumy), Adam Silverman (światło)

Obsada: Gabriella Reyes (Catarina), Isabel Leonard (Frida), Nils Wanderer (Leonardo), Carlos Alvarez (Diego)

Czas: ok. 2 godziny i 48 minut (1 przerwa)

Ważne informacje:

- cena biletów: 60 zł normalny/50 zł ulgowy

– opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim

– dyrekcja The Metropolitan Opera informuje, że obsady, realizatorzy mogą ulec zmianie.

