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Tony w Kinie Światowid

 Tony w Kinie Światowid

Historia początków drogi Anthony’ego Bourdaina - buntownika, outsidera, głosu pokolenia, jednego z najbardziej znanych szefów kuchni i jednej z największych, najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. „Tony” od 18 września w Kinie Światowid.

Upalne lato 1976 roku, Provincetown – miasto pulsujące wolnością, seksem i energią. Młody, marzący o karierze pisarza, Tony, by podreperować budżet, trafia na zmywak do restauracji serwującej owoce morza, prowadzonej przez tajemniczego szefa kuchni. W intensywnej, chaotycznej, a jednocześnie niezwykle kreatywnej atmosferze Tony odkrywa swoją pasję, powołanie i to, kim tak naprawdę jest.

 

Reżyser: Matt Johnson

Produkcja: USA 2026

Obsada: Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodall, Emilia Jones

Czas: 106 min

 

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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