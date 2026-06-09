 „Toy Story 5” w Kinie Światowid. Premiera filmu i rodzinne atrakcje już 17 czerwca.

Kino Światowid zaprasza wszystkich miłośników animacji na premierę filmu „Toy Story 5”, najnowszej odsłony jednej z najbardziej cenionych i lubianych serii animowanych na świecie. Premierowe seanse odbędą się 17 czerwca o godz. 16:00 oraz 18:00.

W najnowszej części kultowej produkcji widzowie ponownie spotkają swoich ulubionych bohaterów. Po tym, jak Chudy opuścił przyjaciół, by pomagać porzuconym zabawkom odnaleźć nowych właścicieli, dowództwo w pokoju Bonnie przejęła Jessie, a jej zastępcą został Buzz Astral. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy ośmioletnia Bonnie odkrywa nową fascynację – interaktywną zabawkę w postaci tabletu przypominającego żabę, o imieniu Lilypad.

Premiera pełna zabawy i niespodzianek

Z okazji premiery Kino Światowid przygotowało dla najmłodszych i całych rodzin dodatkowe atrakcje inspirowane światem Toy Story. Już od godziny 15:00 uczestnicy będą mogli wziąć udział we wspólnej zabawie, podczas której czekać będą: kolorowanki i łamigłówki z bohaterami filmu, warsztaty tworzenia własnych przypinek, zręcznościowe zabawy inspirowane filmową historią, quiz tematyczny z nagrodami.

Organizatorzy zachęcają również do przyniesienia swoich ulubionych zabawek i wspólnego świętowania premiery w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy do Kina Światowid na spotkanie z bohaterami „Toy Story 5” i dzień pełen filmowych emocji oraz kreatywnej zabawy.

Kino Światowid, 17 czerwca 2026 r.

Atrakcje od godz. 15:00

Seanse premierowe: godz. 16:00 i 18:00