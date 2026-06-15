 Toy Story 5 w Kinie Światowid

Film stawia pytanie o miejsce klasycznych bohaterów w świecie tabletów i ekranów. „Toy Story 5” od 19 czerwca w Kinie Światowid.

Zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara „Toy Story 5”, w którym na scenę wkracza technologia. Chudy oraz Buzz ponownie łączą siły, by uratować Bonnie przed jej nowym inteligentnym tabletem Lilypad. Dołączają do nich Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie oraz armia Buzzów Astrali, by powstrzymać technologię przed przejęciem dziecięcego świata.

Reżyser: Andrew Stanton, McKenna Harris

Produkcja: USA, Japonia 2026

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.