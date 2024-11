Historia bohaterów dobrze znanych najmłodszym widzom z uwielbianych seriali „Rodzina Treflików” oraz „Bobaski i Miś”. Ta czarująca i pełna wdzięku świąteczna przygoda to dawka dobrej, mądrej zabawy w gwiazdorskiej obsadzie. „Trefliki ratują święta” od 29 listopada w Kinie Światowid.

Treflik i Treflinka nie mogą się doczekać Świąt. Prezenty to jedyna rzecz, o jakiej potrafią myśleć! Kiedy nadchodzi Wigilia, rodzeństwo z ekscytacją zrywa się z łóżek. Razem z rodziną zaczynają przygotowania – pieką ciastka, odśnieżają podwórko i ustawiają choinkę. Zostaje im tylko jedna rzecz do zrobienia – wieszanie ozdób. Dostrzegają jednak, że nie mają bombek. Co gorsza, nikt w mieście ich nie ma! Wszystkie ozdoby nagle poznikały z każdego domu i sklepu. Treflik i Treflinka rozpoczynają śledztwo, aby ustalić, gdzie się podziały bombki. Z pomocą robota Robobota i samego Świętego Mikołaja postarają się uratować Gwiazdkę!

Reżyser: Piotr Ficner

Produkcja: Polska 2024

Czas: 45 min

