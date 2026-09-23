Trzeci dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Kino Światowid zaprasza na kolejny dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Dzisiaj o godzinie 18 obejrzymy film "EXOTIC" w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej

Mila to dziewczyna, którą łatwo polubić. Ma 30 lat, trochę kompleksów, skłonność do analizowania wszystkiego i więcej czułości dla innych niż dla samej siebie. Kiedy przyjaciółka w ostatniej chwili odwołuje wspólny wyjazd, Mila mimo obaw jedzie sama na obóz pole dance. Wśród wysportowanych tancerek, skąpych ubrań i wysokich koturnów od początku czuje się nieswojo i nie na miejscu. Z dystansem i ironią patrzy na ludzi wokół - wydają jej się zbyt pewni siebie, zbyt utalentowani, zbyt "exotic". A jednak właśnie tam, poza własną bańką i z dala od kontrolującego chłopaka, zaczyna powoli odzyskiwać siebie. Podczas szalonych wakacji, treningów tańca na rurze, niezręcznych sytuacji, śmiechu i nocnych rozmów Mila odkrywa, że bycie odważną nie zawsze oznacza wielką przemianę. Czasem chodzi po prostu o to, by po raz pierwszy od dawna nie przepraszać za swoje ciało, emocje i miejsce, które zajmuje się w świecie.

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych