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Trzeci dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 Trzeci dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Kino Światowid zaprasza na kolejny dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Dzisiaj o godzinie 18 obejrzymy film "EXOTIC" w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej

Mila to dziewczyna, którą łatwo polubić. Ma 30 lat, trochę kompleksów, skłonność do analizowania wszystkiego i więcej czułości dla innych niż dla samej siebie. Kiedy przyjaciółka w ostatniej chwili odwołuje wspólny wyjazd, Mila mimo obaw jedzie sama na obóz pole dance. Wśród wysportowanych tancerek, skąpych ubrań i wysokich koturnów od początku czuje się nieswojo i nie na miejscu. Z dystansem i ironią patrzy na ludzi wokół - wydają jej się zbyt pewni siebie, zbyt utalentowani, zbyt "exotic". A jednak właśnie tam, poza własną bańką i z dala od kontrolującego chłopaka, zaczyna powoli odzyskiwać siebie. Podczas szalonych wakacji, treningów tańca na rurze, niezręcznych sytuacji, śmiechu i nocnych rozmów Mila odkrywa, że bycie odważną nie zawsze oznacza wielką przemianę. Czasem chodzi po prostu o to, by po raz pierwszy od dawna nie przepraszać za swoje ciało, emocje i miejsce, które zajmuje się w świecie.

 

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

 

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych


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