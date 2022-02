„Uncharted” i „Pies” premierowo w Multikinie

18 lutego w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć między innymi filmową adaptację jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat „Uncharted” oraz komedię „Pies” z Channingiem Tatumem w roli głównej.

W filmie „Uncharted” na widzów czeka widowiskowa opowieść zrealizowana na podstawie jednej z najlepiej sprzedających się i najbardziej cenionych serii gier wideo wszech czasów. W rolach głównych widzowie zobaczą Toma Hollanda („Spider-Man: Bez drogi do domu") jako Nathana Drake’a i Marka Wahlberga jako „Sully” Sullivana. Bystry złodziej Nathan Drake zostanie zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora „Sully” Sullivana, aby odzyskać fortunę utraconą przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako zwykły napad, zmienia się w niezwykły wyścig. Złodzieje muszą zdobyć nagrodę przed bezwzględnym Moncadą (Antonio Banderas), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi spadkobiercami. Jeśli Nate i Sully zdołają rozszyfrować wskazówki oraz rozwiązać jedną z najstarszych zagadek świata, mogą znaleźć skarb o wartości 5 miliardów dolarów, a może nawet dawno zaginionego brata Nate'a… ale tylko wtedy, gdy nauczą się współpracować.

Druga propozycja to „Pies” - komedia o byłym żołnierzu, który przemierza kalifornijskie wybrze­że, by dostarczyć krnąbrnego psa na pogrzeb jego zmarłego pana. Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawie­zie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wy­brzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż in­nych. Wykazuje się wobec niego nie tylko ostentacyjnym lekceważeniem, ale otwartą agresją w myśl zasady „mam zęby i nie zawaham się ich użyć”. Wyżarta tapicerka ukochanego auta, wyczerpujące wielogodzinne gonitwy, świecenie oczami za psie wybryki w luksusowym hotelu, to tylko niektóre straty jakie na tym niełatwym froncie poniesie Ranger Briggs. Wkrótce jednak okaże się, że Lulu choć charakterna i krnąbrna do bólu, to serce ma dobre. Rzecz w tym, że trzeba umieć do niej dotrzeć. Czy Briggsowi uda się ta sztuka i czy będzie to początek pięknej przyjaźni? Widzowie mogą to sprawdzić już w piątek.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe seanse można nabyć online oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.