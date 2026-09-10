Uroczysta premiera filmu "Lalka" - czytanie fragmentów powieści

W środę 30 września o godz. 18 w dużej sali Kina Światowid odbędzie się uroczysta premiera filmu "Lalka". Oprócz wyjątkowej scenografii zaplanowaliśmy jeszcze jedną atrakcję - czytanie fragmentów "Lalki" w wykonaniu aktorów z Teatru im. A. Sewruka w Elblągu - Ireny Adamiak oraz Artura Hauke.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

Reżyser: Maciej Kawalski

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Agata Kulesza, Mateusz Damięcki, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Filip Pławiak, Maciej Stuhr, Maria Sobocińska, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Jan Englert, Cezary Żak, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Cezary Kosiński, Rafał Rutkowski, Jan Peszek, Tomasz Ziętek, Roman Gancarczyk, Bartłomiej Firlet, Maciej Musiałowski, Adrian Zaremba, Jakub Wieczorek

Czas: 160 min

Bilety: 25 zł