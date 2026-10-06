Vincent. Legenda oceanu w Kinie Światowid

Zrealizowane z rozmachem przepiękne wizualnie widowisko, które idealnie łączy dynamiczną akcję z uniwersalnym humorem. „Vincent. Legenda oceanu” od 9 października w Kinie Światowid.

Wielkie głębiny, jeszcze większe wyzwania i… humbak szukający własnego głosu! Nastoletni Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego Magicznego Wieloryba, którego śpiew chronił oceany. Niestety, zamiast tego niezwykłego daru ma jedynie wyjątkowy talent do… wpadania w tarapaty! Kiedy starożytny Lewiatan budzi się ze snu i zaczyna mącić w podwodnym królestwie, Vincent musi zebrać w sobie odwagę i przejąć stery. Na szczęście nie płynie sam. U boku ma Waltera – najbardziej zrzędliwą rybę pod słońcem i pod wodą, oraz Darię – niesłychanie pyskatą i nieustraszoną orkę. Ta genialnie niedobrana ekipa wyrusza w epicką, pełną humoru i niesamowitych zwrotów akcji podróż, by odnaleźć mityczną pieśń zdolną przywrócić ład w oceanie. To podwodny wyścig z czasem wymagający przede wszystkim sprytu i lojalności oraz pomagający odkryć własną, unikalną siłę.

Reżyser: Reza Memari

Produkcja: Niemcy, Czechy, Kanada 2025

Czas: 91 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.