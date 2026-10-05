„W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn” i #filmONAS

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu #filmONAS! W środę, 7 października o 18 porozmawiamy o stereotypach, oczekiwaniach i rolach płciowych.

Pretekstem do rozmowy będzie przedpremierowy pokaz filmu „W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn” w reżyserii Shahrbanoo Sadat

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji. W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące. Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi. Przypominamy, że rozmowa odbywa się PRZED seansem

“W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn”:

Naru, jedyna operatorka kamery w głównej stacji telewizyjnej w Kabulu, zmaga się z walką o opiekę nad trzyletnim synem. Po odejściu od niewiernego męża jest przekonana, że w jej kraju nie istnieją "dobrzy mężczyźni". Jej przekonanie zostaje jednak zachwiane, gdy Qodrat, najważniejszy reporter Kabul TV, proponuje jej wspólną pracę. W miarę jak para przemieszcza się po mieście, relacjonując jego ostatnie dni względnej wolności, między nimi rodzi się napięcie i bliskość. Naru zaczyna kwestionować własne przekonania - czy naprawdę nie ma już dobrych mężczyzn?

Rozmowę przed filmem poprowadzi gościni wieczoru – psycholożka Agata Gribnau.

Cena biletu: 25 zł

Do zobaczenia w Kinie Światowid!



