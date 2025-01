Walentynki z Bridget Jones

Już niedługo wielkie święto zakochanych, czyli walentynki. Z tej okazji Kino Światowid zapraszam na premierowe seanse filmu "Bridget Jones: szalejąc za facetem" o godzinie 15:30, 18:00 i 20:30.

Dodatkowo, jako formę prezentu dla ukochanej osoby, proponujemy złożenie życzeń na ekranie przed seansem. Jeśli chcecie przekazać komuś bliskiemu, jak wiele dla Was znaczy zachęcamy do wysłania życzeń do 12 lutego na skrzynkę mailową kina: kino@swiatowid.elblag.pl

Zapraszamy także do skorzystania z przygotowanych specjalnie na tę okazję scenografii i zrobienia pamiątkowego zdjęcia na tle wspaniałych filmowych scenerii.

O filmie

Bridget znów jest sama, owdowiała cztery lata temu, gdy Mark zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Jest teraz samotną matką 9-letniego Billy'ego i 4-letniej Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela Cleavera. Naciskana przez swoich przyjaciół - Shazzera, Jude'a i Toma, koleżankę z pracy, Mirandę oraz swoją lekarkę dr. Rawlings - aby wytyczyć nową ścieżkę w życiu i miłości, Bridget postanawia wrócić do pracy, a nawet próbuje aplikacji randkowych. Wkrótce pozna dzięki aplikacji marzycielskiego i entuzjastycznego młodszego mężczyznę. Zmuszona lawirować między pracą, domem a romansem, Bridget zmaga się z osądem idealnych mam w szkole, martwi się o Billy'ego, który tęskni za ojcem.

Reżyser: Michael Morris

Produkcja: Wielka Brytania, USA 2024

Obsada: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Jim Broadbent, Gemma Jones, Isla Fisher Colin Firth, Hugh Grant

Czas: 130 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.